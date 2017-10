Declaratia surprinzatoare a lui Hamilton, despre relatia cu Button: "Niciodata nu am fost prieteni!"

Jenson Button a divulgat cateva detalii despre relatia sa cu Lewis Hamilton, de pe vremea cand erau coechipieri la McLaren.

Jenson Button a afirmat ca fostul sau coleg de la McLaren, Lewis Hamilton, avea un comportament ciudat. Acesta explica ca Lewis nu era un coechipier adevarat.

Totusi, pilotul de curse britanic declara despre compatriotul sau ca "este un pilot, briliant" in cartea autobiografica "Life at the Limit".

In schimb, Lewis surprinde prin declaratia sa, spunand ca acestia "in ciuda faptului ca aveau multe lucruri in comun, ei niciodata n-au fost prieteni."

Hamilton a parasit McLaren in 2012, semnand un an mai tarziu cu nemtii de la Mercedes AMG, unde activeaza si in prezent.