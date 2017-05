COLOSAL! Ferrari primeste 180 milioane € pentru sezonul trecut! Cum s-au impartit banii pentru toate echipele din Formula 1

Conform unei intelegeri cu detinatorul drepturlor comerciale ale F1, Ferrari primeste in fiecare an o suma suplimentara pentru faptul ca este echipa cea mai veche din Marele Circ si a participat la toate cele 71 de editii ale competitiei.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Echipa Ferrari a ocupat locul al treilea al Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2016, dar va primi cei mai multi bani, 180 de milioane de dolari, cu noua milioane de dolari mai mult decat campioana Mercedes, scrie News.ro.

Pentru 2016, scuderia a primit in plus 68 de milioane de dolari fata de anul precedent.

Pentru sezonul trecut, veniturile totale ale F1 se vor ridica la 1,83 de miliarde de dolari, mai mult decat se estimase initial, 1,38 miliarde de dolari. Echipele primesc 68 la suta din suma estimata - 940 de milioane de dolari - in zece transe, din aprilie pana-n martie 2018.

Impartirea banilor se face astfel: o cota egala pentru fiecare echipa (cu conditia sa fi participat la doua dintre ultimele trei editii - debutanta Haas nu va primi nimic), de 36 de milioane de dolari si una calculata in functie de locul ocupat in clasamentul constructorilor. In plus, echipele importante din F1, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren si Williams, si-au negociat cu detinatorii drepturilor comerciale bonusuri pe care le primesc in fiecare an.

Pentru editia de anul trecut ar fi trebuit sa primeasca bani si echipa Manor, dar aceasta a dat faliment in ianuarie. Sumele pe care trebuia sa le incaseze Manor au fost impartite in mod egal la noua competitoare. A zecea, Haas, debutanta anul trecut, va primi cota egala cu cea a adversarelor incepand din 2017. Team-ul american nu a fost inclus nici la impartirea banilor care ar fi trebuit sa ajunga in conturile Manor.

Sumele primite de echipele din F1 sunt urmatoarele:

1. (locul 3 in campionat) Ferrari - 180 de milioane de dolari;

2. (1) Mercedes - 171;

3. (2) Red Bull - 161;

4. (6) McLaren - 97;

5. (5) Williams - 79;

6. (4) Force India - 72;

7. (7) Toro Rosso - 59;

8. (9) Renault - 52;

9. (10) Sauber - 49;

10. (8) Haas - 19.