Cine prinde viteza in 2018? Prezentarea noului sezon de Formula 1

Autor: Razvan Hriscu



Saptamana viitoare va fi plina de evenimente. Rivalele Mercedes si Ferrari joaca tare inainte de start. Isi vor lansa masinile in aceeasi zi!

Toata lumea se intreaba daca lupta pentru primele locuri se va da tot intre Mercedes si Ferrari. Pilotii vor testa noile masini la Barcelona. Prima sesiune va fi intre 26 februarie si 1 martie, iar a doua, intre 6 si 9 martie. Sezonul de Formula 1 din 2018 va avea 21 de curse. Malaezia a disparut din calendar, dar vor reveni Franta si Germania.

Sistemul de protectie “Halo”, trei motoare pe sezon, McLaren cu motor Renault si pilotul rus care aduce 15 milioane de euro la Williams sunt cateva dintre elementele noului sezon. Mercedes lauda noul sistem de protectie “halo”, montat in fata pilotilor. E facut din titan si poate sustine un autobuz. Francezii vor avea din nou o cursa in Formula 1 pentru prima data din 2008, dar circuitul de la Magny-Cours a fost inlocuit cu “Paul Ricard”.

WATCH: James Allison takes us through why the Halo has been introduced for 2018, how teams have prepared for it and the kind of loads it is designed to withstand ????https://t.co/wEJQhpGJdO