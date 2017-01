Bernie Ecclestone, DAT AFARA din Formula 1 dupa aproape 40 de ani! Cine e noul sef al Marelui Circ

Formula 1 intra intr-o era noua!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Britanicul Bernie Ecclestone, 86 ani, boss-ul Formulei 1 timp de aproape 40 de ani, a fost inlocuit de americanul Chase Carey, 62 ani, care a fost instalat ca presedinte-director al Formula One Group, entitate noua ce va administra sportul rege cu motor, a anuntat Liberty Media, grupul american care a finalizat luni achizitia cu 8 miliarde dolari a drepturilor pentru F1.

Media Liberty a anuntat ca Ecclestone va ramane in cadrul organizatiei ca presedinte de onoare, dar fara putere executiva.



''Am fost demis. S-a terminat, asta e totul. Este oficial. Nu mai conduc organizatia'', a declarat luni Bernie Ecclestone, care la finele anilor '80 a preluat controlul de facto asupra Formulei 1 si a drepturilor sale comerciale. in 2005, el a cedat o parte din actiuni fondului de investitii CVC Capital Partners, dar a pastrat controlul asupra Formulei 1. CVC Capital Partners a decis insa sa vanda actiunile grupului Liberty Media, condus de miliardarul John Malone.

Ross Brawn, fost director tehnic la Mercedes si Ferrari, a primit postul de director sportiv in Formula 1, iar Sean Bratches, cu un rol important in dezvoltarea canalului ESPN pe internet, a fost numit director de operatiuni comerciale al Formulei 1.

Formula One Grup va gestiona activitatile si drepturile disciplinei supreme din sportul automobilistic si va trebui sa genereze venituri de aproximativ 1,8 miliarde de dolari pe an.

Sursa: Agerpres