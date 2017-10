Fanii s-au temut de o tragedie dupa loviturile devastatoare! "McGregor de Romania" si-a distrus adversarul in mai putin de 10 secunde! VIDEO

Supranumit "McGregor de Romania", Ciprian Maris a impresionat in gala de luni seara.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Ciprian Maris a castigat fara nicio emotie meciul de la gala RXF Fight Night ce a avut loc la Brasov si a ajuns la 5 victorii in 9 meciuri de MMA! Luptatorul de 26 de ani a avut nevoie de mai putin de 10 secunde pentru a-l face KO pe Robert Micura. Tanarul de 21 de ani n-a avut nicio sansa, fiind trimis rapid la podea de loviturile de pumn ale lui Maris.

"Va multumesc foarte mult ca ati venit in aceasta seara sa ne urmariti, am muncit foarte mult pentru aceasta reusita" a spus Maris la finalul meciului din gala care a fost in direct la Pro X.

Fanii s-au temut pentru cateva secunde de starea lui Micura, cel care a primit ingrijiri medicale dupa KO devastator al lui Maris.