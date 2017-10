A renuntat la fotbal pentru lupte in ring si a explicat motivul: "Imi place zgomotul, adrenalina!" Care e cea mai noua pasiune

Pentru prima oara in Romania, campionii de la kick-boxing intra in cusca, langa luptatorii de mma. Adelin "Shaolin", luptatorul care a dat fotbalul pe bataie, are o noua pasiune.

Pentru bataia in cusca, Adelin "Shaolin" s-a incarcat cu andrenalina la off road, cu un motor de 560 de cai putere. El a jucat fotbal la Chindia Targoviste.

"Mie imi place zgomotul, adrenalina, imi place sa fie si putin pericol" spune Adelin Mihaila.

Pentru prima oara in Romania, luptatorii de kick-boxing se vor bate in cusca. Adelin Shaolin, Ghiaurul Radnev si mitraliera John vor lupta in Maratonul de mma si kickboxing, luni seara la pro x, de la opt. Bilete la gala puteti gasi aici