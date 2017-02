Zlat-trick! Declaratie memorabila a lui Ibra, dupa cele 3 goluri cu Saint Etienne: "Sunt ca Indiana Jones!" 

Zlatan Ibrahimovic a stralucit din nou pentru Manchester United, in victoria cu Saint Etienne din Europa League.

Ibrahimovic a reusit primul hattrick in tricoul lui Manchester United si a ajuns la cota 23 in acest sezon. La 35 de ani, Ibra isi mentine media de goluri si nu se gandeste la retragere. Evident, dupa meci, Zlatan a oferit si o noua declaratie memorabila. "Oriunde am fost am cucerit, sunt ca Indiana Jones", a spus zambind atacantul lui Manchester United.

Colegii au gasit si o denumire speciala pentru tripla lui Ibra: Zlat-trick.