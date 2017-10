Wenger l-a PREMIAT pe Vlad Dragomir! Romanul, inclus in lotul lui Arsenal pentru meciul cu Steaua Rosie

Vlad Dragomir traverseaza o forma foarte buna la Arsenal.

Mijlocasul in varsta de 18 ani a marcat recent un gol pentru echipa a doua a gruparii engleze in meciul cu Sunderland si a fost chemat din nou in lotul formatiei de seniori. Wenger l-a rasplatit pe roman cu o noua convocare la un meci international.



Vlad Dragomir face parte din lotul lui Arsenal pentru partida Steaua Rosie Belgrad, meci ce se va disputa in aceasta seara, cu incepere de la ora 20:00.



Dragomir s-a mai aflat in lotul primei echipe a lui Arsenal la partida din etapa precedenta de Europa League, meciul cu BATE Borisov.