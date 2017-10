"Voi puteti sa spuneti ca sunt misogin!" Cum a reactionat Becali cand a aflat ca adversara Stelei e condusa de o femeie

Steaua se bate cu Hapoel Beer Sheva in aceasta seara, de la ora 20:00, in direct la ProTV.

Beer Sheva e un nume nou in elita fotbalului israelian, clubul fiind ridicat de o femeie care a lucrat in trecut in Silicon Valley.

Gigi Becali spune ca nu are ce sa discute cu sefa adversarei Stelei deoarece este ..femeie, insa o va primi cu placere la Bucuresti la meciul retur din grupa.

"Nu ma bat eu cu femeile. Nu ma pot lupta cu o femeie cand vine vorba de politica sau fotbal. Eu sunt crestin ortodox si respect Evanghelia. Fac ce scrie acolo. Nu ma razboiesc cu femeile si nu o voi baga in seama. Nu are ce cauta in fotbal. Asa zic eu. Voi puteti spune ca sunt misogin si ca e o lume moderna, in care femeile si barbatii sunt egali.

Eu fac ce scrie Sfantul Pavel in epistola catre Timotei. Asa scrie, asa fac. Nu ma lupt cu nicio o femeie. Daca vine la meciul retur, o respect, o iubesc si o stimez. Dar nu vorbesc cu ea de fotbal", a spus Gigi Becali la Pro X.

Cine e patroana lui Beer Sheva

Povestea pare desprinsa din filme americane despre emanciparea femeilor. Si chiar este - Alona Barkat a studiat in California, a lucrat in Silicon Valley, a condus alaturi de sotul si fratele ei fonduri de investitii si s-a ocupat de proiecte sociale in San Francisco inainte de a se intoarce in Israel. Indeagostita de fotbal, Alona, s-a apropiat de Maccabi Tel Aviv. Atunci s-a gindit sa cumpere un club de fotbal. A gasit-o pe Hapoel din Beer Sheva, echipa infiintata in 1949 si cu doua titluri in 1975 si 1976, si in 2007 a devenit prima proprietara a unui club de fotbal din istoria Israelului. A mizat mereu pe fotbalisti din tara ei insa in 2010 a ajuns la un moment de cumpana - pentru ca suporterii l-au agresat pe antrenorul de atunci , Guy Azouri, a decis sa renunte la club. In doua luni fanii au fost exemplari si Alona Barkat a continuat sa investeasca in club. Au urmat 2 titluri - 2016 si 2017, 4 participari in cupele europene si o primavara in acest an, 2017.

Alona Barkat are 3 copiii si este o fanatica a educatiei - clubul sau intretine grupe de copii la toate virstele si are 80% dintre jucatorii propriei echipe proveniti din Israel.