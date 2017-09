Visul UEFAntastic al Stelei lui Dica incepe cu Plzen! Unde vrea sa se opreasca antrenorul Stelei

Dica a castigat un singur meci in Europa, la Plzen. Se teme de razbunarea cehilor. Stelistii incep drumul catre primavara europeana la PRO TV, joi, de la ora 22.

Dica a fost la un pas de finala UEFA in 2006. "Sa ajungem noi in primavara europeana si apoi se poate intampla orice" - spune Dica. Becali ii cere sa castige tot in grupa cu Plzen, Beeer Sheva si Lugano.

"Eu imi doresc sa ne calificam in primavara europeana. Cate puncte vom face, nu pot sa va spun, important e sa ne calificam. Eu visez ori eu sa fiu acela care duce o echipa in semifinale, ori o echipa romaneasca sa ajunga acolo", spune Dica.

Plzen se intoarce la Bucuresti sa se razbune pe stelisti, joi, de la ora 22, la PRO TV.