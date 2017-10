Vin bogatii, vin MILIOANELE la Steaua! Becali il anunta TITULAR pe Alibec. Inca un jucator e anuntat pe lista de MILIOANE a lui Becali

Becali nu crede ca valoarea de piata a lui Alibec a avut de suferit dupa iesirile atacantului din ultimele saptamani si il anunta titular in meciul cu Beer Sheva, de peste doua saptamani.

Becali isi face planuri si cu Planic, pe care e convins ca va obtine milioane.



"Pe Planic am dat 350 000, 400 000 si vad ca joaca bine, s-a sudat cuplul de fundasi centrali. O sa-l dau si pe el cu 5-10 milioane", spune Becali. Patronul a anuntat si o prima speciala pentru Gnohere, marcatorul golurilor Stelei la Beer Sheva.



Steaua asteapta acum oferta din Anglia pentru Denis Alibec:



"La meciul de acasa cu Beer Sheva o sa fie pe teren, vin niste oameni sa-l vada. Pe 9 noiembrie mi s-a spus ca apare oferta de 10 milioane de lire. Am zis ca nu ma bag... nu ma bag, dar vreau ca in meciul asta cu Beer Sheva sa fie titular. O sa-i spun lui Dica sa tina cont, e vorba de 10 milioane de euro si nu-mi bat joc de ele asa!".