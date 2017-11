Viktoria Plzen - Steaua, joi, ProTV. UEFA a anuntat arbitrul partidei din Cehia. Nu toti romanii au avut noroc cu el la centru

Viktoria Plzen - Steaua, joi, ora 20:00, in direct la ProTV!

Croatul Ivan Bebek va arbitra meciul Viktoria Plzen - Steaua, care se va disputa, joi, de la ora 20.00, in etapa a cincea, penultima, a grupei G a Ligii Europa.

Bebek va fi ajutat de Goran Pataki si Miro Grgić, iar rezerva va fi Ivica Modrići.

Asistenti suplimentari vor fi Mario Zebec si Goran Gabrilo.

In varsta de 40 de ani, Bebek, arbitru international din 2003, a arbitrat nationala Romaniei de doua ori, in 2009 intr-un meci cu Franta, scor 1-1, si in acest an cu Armenia, scor 1-0.

El a fost la centru si la un meci intre Dinamo si Benfica, la Lisabona, castigat de lusitani cu 1-0, in 2007, in ”16”-imile de finala ale Cupei UEFA.

De asemenea, Bebek a condus partida dintre Bordeaux si CFR Cluj (1-0), din grupele Ligii Campionilor, din 2008.

Ivan Bebek a oficiat si la o partida jucata de FC Vaslui, invinsa in deplasare de Twente Enschede, in 2011, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

