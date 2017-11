Viktoria Plzen - Steaua in direct la Pro TV | Steaua a plecat in Cehia fara 4 jucatori importanti! Pe cine nu va conta Dica

09:57 Recordul celor de la Viktoria Plzen



Cei de la Plzen au fost eliminati de Steaua in preliminarii si invinsi in prima intalnire din grupa Europa League, insa in pln intern, cehii au un parcurs perfect.



Plzen are 14 victorii din 14 meciuri, fiind singura echipa de pe continent cu un asemenea parcurs. Nici macar PSG, Bayern, Barcelona sau Manchester City nu au obtinut asemenea rezultate in competitia interna in acest sezon. Cu 42 de puncte, Plzen conduce detasat liga din Cehia, 13 puncte in fata ocupantei locului secund, Signa Olomouc si 14 puncte in fata Slaviei Praga.



Condusa de fostul selectioner al Cehiei, Pavel Vrba, Plzen a pus la respect rivalele traditionale din Praga, pe care l-ea invins fara sa primeasca gol. 4-0 cu Dukla si 1-0 in partidele cu Slavia si Sparta.



In ultimul an, Plzen a pierdut acasa doar doua meciuri in toate competitiile, ambele in fata unor echipe din Romania, 1-2 cu Astra in octombrie 2016 si 1-4 cu Steaua in august 2017.



AS Roma, Ludogorets, Austria Viena, Hapoel Beer Sheva sunt echipele care nu au reusit sa castige la Plzen in ultimul an!



Cu toate astea, Steaua merge optimista in Cehia. Echipa lui Dica i-a dat 9 goluri in 3 meciuri lui Plzen, 6 in prelimariile Champions League si trei in primul meci din grupe, disputat in Romania.



Steaua conduce autoritar grupa, cu 10 puncte in 4 meciuri, 3 victorii si un egal, 8 goluri marcate si doar 3 primite.



Viktoria Plzen - Steaua e joi, de la ora 20:00, in direct la ProTV!