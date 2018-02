VIDEO DEMENTIAL | IMAGINI FABULOASE de la final: Gigi Becali a dansat de bucurie dupa victoria cu Lazio! Patronul Stelei nu a mai tinut cont de nimic: reactia fanilor

Steaua 1-0 Lazio. Steaua a castigat pentru prima data in fata unei echipe italiene, in cupele europene.

Gnohere, care nu mai jucase un meci oficial de 2 luni, a fost cel care a marcat un gol ce va ramane in istorie.



Patronul Stelei a fost extrem de bucuros la final. Gigi Becali a inceput sa danseze de bucurie in timp ce cobora treptele de la loja de pe Arena Nationala.



Dupa ce a iesit din stadion, Becali a oferit deja celebra scena cu masina.



