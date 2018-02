VIDEO: ASTA E Festivalul Costica Budescu din Pantelimon! Aroganta GRANDE pentru Budescu in fata lui Lazio! Cum i-a terminat cu calcaiele pe italieni

Budescu a facut un meci excelent contra lui Lazio, joi seara!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

In afara pasei de gol si a actiunii excelente din repriza secunda, cant putea apropia calificarea cu o cursa individuala, Budescu le-a mai dat teste italienilor. Mijlocasul ofensiv a ridicat stadionul in picioare cu cateva treceri minunate. Doar Teixeira s-a luat la intrecere cu el in repriza secunda, dupa ce l-a inlocuit pe Pintilii. Portughezul a fost si el printre cei mai buni de pe teren.