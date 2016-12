Veste proasta pentru Astra! Fostul antrenor al lui Manchester United a preluat-o pe Genk!

Astra se dueleaza cu Genk in saisprezecimile Europa League.

Olandezul Albert Stuivenberg va debuta marti seara in functia de antrenor al echipei belgiene de fotbal KRC Genk, in meciul programat acasa cu KAA Gent, in etapa a 21-a, dupa demiterea lui Peter Maes.

Stuivenberg (46 ani) a fost prezentat marti seara de viitoarea adversara a Astrei Giurgiu in saisprezecimile de finala ale Europa League. Olandezul a fost secund la Manchester United din 2014, sub comanda compatriotului sau Louis Van Gaal, aceasta fiind prima sa experienta a antrenor principal.

Albert Stuivenberg a mai fost in staff-urile tehnice ale echipelor de tineret la Feyenoord (1992-2004), RWD Molenbeek (2000-2001), la Al-Jazira, in EAU (2004-2006), a fost selectionerul al echipelor Under-17, iar apoi Under-21 ale Olandei, câstigând titlul continental cu echipa Under-17 in 2011 si 2012. A semnat la debutul sezonului 2014/2015 cu Manchester United, unde a ramas pâna in mai anul acesta.

Dupa Johan Boskamp, Sef Vergoossen si Mario Been, Albert Stuivenberg este al patrulea antrenor olandez care o pregateste pe Genk.

Peter Maes fusese demis luni seara de clubul la care venise in 2015, dupa o perioada de cinci ani petrecuta la Lokeren (2010-2015). Maes a condus-o pe Genk in 81 de partide oficiale.

Genk ocupa locul 9 in clasamentul campionatului Belgiei, cu 25 de puncte din 19 partide. Genk este in continuare in cursa pentru Cupa Belgiei, urmând sa joace in semifinale cu Oostende.

In Europa League, Genk va juca primul meci cu Astra in România, pe 16 februarie, iar returul pe 23 februarie, in Belgia.

