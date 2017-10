VESTE GREA pentru Dica dupa 20 de minute in Israel! Benzar OUT, scos pe BRATE din teren! E suspect de ruptura

Romario Benzar n-a rezistat mai mult de 20 de minute in teren la Beer Sheva!

Fundasul dreapta al Stelei a cazut in careul advers dupa o actiune de atac a echipei lui Dica. Benzar a ramas prabusit pe gazon, tinandu-se de coapsa, iar arbitrul olandez a permis imediat interventia medicilor. Dupa doua minute de ingrijiri, Benzar a plecat la vestiare, sustinut de oameni din staff, schipatand serios.



Primul verdict, anuntat in pauza meciului de la Beer Sheva, anunta ca accidentarea lui Benzar e cat se poate de serioasa. Fotbalistul adus de la Viitorul e suspect de ruptura! Benzar a simtit o durere la cvadriceps in momentul centrarii si s-a asezat pe gazon, apoi a cerut interventia rapida a doctorului echipei.