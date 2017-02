United face 6000 de km in trei zile! Clubul le plateste fanilor care merg la Rostov cate 150 de euro! 

Manchester United are o deplasare infernala la Rostov in Europa League.

Englezii se pregatesc pentru o excursie de 6000 de km pentru meciurile cu Rostov din Europa League si Chelsea din Cupa Angliei.

Clubul asteapta suporterii alaturi de echipa si a anuntat ca le va suporta fanilor care merg in Rusia costul vizei de aproximativ 150 de euro.

"E o tragere proasta in toate astectele. Este departe si e greu, vine intr-o perioada grea pentru noi. Rostov este o echipa dificilal au jucat bine in Champions Legaue, au invins Ajax si Anderlecht in play-off", a spus Mourinho.

United poate profita in weekend de infrngerea lui Liverpool cu Leicester si sa avanseze in clasament. In prezent, echipa lui Mourinho e pe locul 6. In weekend, United o intalneste pe Bournemouth.