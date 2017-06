Un roman a facut spectacol in primul tur al preliminariilor Europa League: doua goluri perfecte din doua lovituri libere. VIDEO

Un roman e primul golgeter din Europa League! Fostul dinamovist Scarlatache a marcat de 2 ori din lovitura libera. Azerii de la Zira pot fi adversarii Astrei. Au castigat cu 2-0 meciul tur.

Omul care i-a adus lui Dinamo ultima Cupa a Romaniei, in 2012, Scarlatache, a trecut de la Puyol din Azerbaidjan la Ronaldo din Baku. A transformat perfect doua lovituri libere si echipa lui, Inter Baku, a castigat cu 3-0 in preliminariile Europa League!

Meciul serii s-a jucat in Israel. Ungurii de la Vasas au condus cu 3-1 pana in minutul 88, dar Beitar a invins dramatic in prelungiri, cu 4-3.