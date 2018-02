ULTIMA ORA | Planul secret al lui Dica pentru returul cu Lazio! Cum se poate intoarce cu conturile pline din Italia: datoria pe care italienii o au de 8 ANI

Lazio - Steaua, joi, ora 20:00, in direct la ProTV.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Steaua merge la Roma pentru a obtine o calificare istorica. Ros-albastrii au castigat in turul 16-imilor Europa League, scor 1-0 pe Arena Nationala, si au o sansa importanta de calificare in optimi.

Nicolae Dica are si alte planuri legate de acest retur. Dincolo de un rezultat ce i-ar permite sa continue in Europa League, Dica vrea sa profite de deplasarea la Roma pentru a merge si la Federatia Italiana de Fotbal, informeaza Telekomsport. Antrenorul Stelei va incerca sa isi recupereze banii pe care ii are de primit de la Catania, club la care a jucat in perioada 2008-2010.

Dica a plecat de la Steaua la Catania in 2008, transferul fiind cerut de Walter Zenga. Italienii l-au folosit in doar trei meciuri de Serie A, in restul perioadei Dica fiind imprumutat. Gruparea italiana nu i-a achitat romanului contractul, iar Dica vrea sa isi recupereze banii dupa aproape 8 ani.