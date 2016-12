Lovitura fabuloasa de 20 mil euro pe care Genk o poate da chiar inaintea meciului cu Astra din Europa League

Genk este aproape sa isi dea acordul pentru un supertransfer.

Leon Bailey, fotbalistul lui Genk, adversara Astrei Giurgiu in saisprezecimile Europa League, este dorit de Monaco si AS Roma, scrie ziarul belgian Het Laatste Nieuws.

Leon Bailey, o extrema de 19 ani, de origine jamaicana, este urmarit si de mai multe cluburi din Premier League, un nume amintit de presa britanica fiind Manchester United.

Fotbalistul nu are insa permis de munca pentru a juca in Anglia, asa ca sunt sanse mai mari sa ajunga in alte campionate.

Printre cluburile interesate de serviciile sale sunt gruparea franceza AS Monaco si cea italiana AS Roma. Acestea sunt gata sa ofere pentru el 10-12 milioane de euro, suma considerata insa insuficienta de sefii lui Genk, care cer 20 de milioane.

Bailey a venit la Genk in august 2015, de la formatia slovaca Trencin.

In afara de Bailey, clubul belgian s-ar putea desparti de alt tanar jucator al sau, mijlocasul nigerian Wilfred Ndidi.

In saisprezecimile Europa League, Astra va juca primul meci contra lui Genk pe teren propriu, in data de 16 februarie, iar returul va avea loc pe 23 februarie.