Transfer BOMBA reusit de CSU Craiova dupa plecarea lui Ivan: l-a adus pe Mitrita! CSU a adus si un fost jucator la Porto

Craiova se intareste inainte de revenirea in cupele europene in fata marelui Milan.

CSU Craiova a dat 2 noi lovituri pe piata transferurilor! Dupa ce l-a cedat pe Ivan in Rusia la Krasnodar, cei de la CSU nu au pierdut timpul si au adus doi jucatori! Primul dintre acestia este Alexandru Mitrita!

Fostul jucator de la Viitor va veni sub forma de imprumut de la Pescara. Sezonul trecut, el a jucat 15 meciuri in Serie A, reusind 1 gol si 3 assist-uri. Mutarea a fost anuntata de celebrul Gianluca DiMarzio.



"Universitatea Craiova, adversara Milanului din preliminariile Europa League, va fi noua echipa a lui Alexandru Mitrita. Jucatorul de la Pescara va ajunge la echipa lui Mangia sub forma de imprumut cu optiunea de transfer definitiv de 700.000 de euro si va reveni, astfel, in Romania" a anuntat site-ul lui Gianluca DiMarzio.

Pe langa Mitrita, CSU l-a adus si pe Tiago Ferreira. Fundasul portughez a fost format de FC Porto si a evoluat la toate selectionatele de tineret ale Portugaliei. Dupa plecarea de la Porto in 2014, el a ajuns pentru un sezon la Zulte Waregem in Belgia, pentru ca apoi sa revina in Portugalia la Uniao Madeira. Este evaluat la 350.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.