"Tata" Mou! Antrenorul lui Manchester United si-a pupat amuleta ca Iordanescu inainte de golul victoriei. FOTO

Jose Mourinho a apelat la divinitate chiar inainte de golul victoriei din prelungiri cu Anderlecht.

Manchester United a trecut greu de Anderlecht in sferturile Europa League. Dupa 1-1 in Belgia, englezii au facut tot 1-1 in timpul regulamentar pe Old Trafford si au ajuns in prelungiri. Cu Chipciu titular si cu Stanciu intrat in repriza a doua, Anderlecht a cedat in prelungiri, cand a primit gol de la tanarul Rashford, cel care i-a luat fata lui Zlatan si a fost cel mai bun jucator de pe teren.

Chiar inainte de gol, Jose Mourinho a fost surprins de camere pe margine in timp ce saruta o amuleta. Scena le aminteste romanilor de celebrele iconite pupate de Anghel Iordanescu pe banca nationalei.