SURPRIZA URIASA in atacul Stelei: cum va arata echipa la meciul de UN MILION DE EURO! Becali a anuntat 11-le de start

Steaua va juca joi, ora 20:00, in direct la ProTV, meciul cu Hapoel Beer Sheva. Partida este extrem de importanta dat fiind faptul ca o victorie ar asigura in mare masura calificarea in primavara europeana.

Gigi Becali a declarat ca are emotii in ceea ce priveste partida cu Beer Sheva avand in vedere ca Steaua poate incasa aproape un milion de euro de la UEFA in cazul unui succes.

Patronul Stelei a precizat si ca a discutat cu Nicolae Dica si a dezvaluit cum ar putea arata echipa in confruntarea de maine seara.

"Stiu echipa de maine. Mi-a spus ca va juca cu Tanase varf. Nu m-am bagat. Mi-a spus ca vrea sa inceapa cu Tanase si sa intre Coman in repriza a doua. Eventual, Bizonul. Daca e nevoie, vrea sa-l bage si pe Enache. Daca e nevoie sa tinem de rezultat. Normal ca am emotii, e vorba de bani. Maine e un milion de euro in joc. Oricat ai fi de bogat, cand e un milion de euro in joc ai emotii", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Cum ar putea arata Steaua in meciul cu Beer Sheva: Nita - Benzar, Planic, Balasa, Momcilovic - Popescu, Nedelcu - Man, Budescu, Teixeira - Tanase