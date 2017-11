Surpriza: singura echipa din Europa cu victorii PE LINIE in campionat sezonul asta e chiar urmatoarea adversara a Stelei in Europa

Meciul dintre Viktoria Plzen si FCSB se joaca pe 23 noiembrie, in direct la PRO TV.

Viktoria Plzen, adversara stelistilor in grupele Europa League, a obtinut astazi cea de-a 13-a victorie in campionat, in tot atatea etape.

Plzen a invins-o cu 1-0 pe Slavia Praga.

Golul a fost marcat de Kolar, in minutul 79.

Viktoria Plzen a evoluat in urmatoarea formula: Kozacik – Reznik, Hejda, Hajek, Limbersky – Horava (84. Zivulic), Hrosovsky – Petrzela (62. Zeman), Kolar, Kopic – Krmencik (88. Reznicek).

Adversara FCSB este lider in clasament, cu 39 de puncte. Pe locul doi se afla Sigma Olomouc, cu 26 de puncte.

FCSB si Viktoria Plzen s-au intalnit pe 14 septembrie, scor 3-0, iar returul va avea loc la 23 noiembrie, in Cehia, in grupa G Europa League.