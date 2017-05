"Sunt multi poeti in fotbal, dar poetii nu castiga trofee!" Declaratia emotionanta a lui Mourinho dupa atentatul din Manchester

Jose Mourinho a devenit primul antrenor care castiga de cate 2 ori trofeele Europa League si Liga Campionilor.

Jose Mourinho le-a dedicat succesul lui Manchester United din finala Europa League victimelor atentatului de duminica seara din Manchester.

"As schimba acest trofeu cu viata victimelor atentatului de la Manchester Arena. As face asta imediat daca s-ar putea, nu m-as gandi de doua ori. Sunt multi poeti in fotbal, dar poetii nu castiga trofee. Am stiut ca suntem mai buni ca Ajax si am profitat de slabiciunile lor. Este finalul unui sezon foarte dificil, dar unul foarte, foarte bun" a spus Mourinho dupa finala.

De partea cealalta, Peter Bosz si-a aparat elevii. Ajax a avut cea mai tanara echipa care a jucat vreodata o finala de cupa europeana cu o medie de 22 de ani si 282 de zile. "Asa cum spunea, acesti copii nu sunt obisnuiti sa joace intr-o finala, este totul nou pentru ei. Vor invata din asta, vor fi mai puternici. Daca putem pastra echipa vom fi mai puternici. Este dificil sa revii in fata unei echipe bine organizate. Nu am fost suficienti de buni, nu am prea avut sanse" a spus Bosz.