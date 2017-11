Sumudica vs. Dica, un nou episod! Antrenorul lui Kayserispor lanseaza o noua ironie la adresa stelistilor: "Nici Argaseala nu ar fi ales grupa aia din UEL"

Marius Sumudica nu le lasa timp de respiro stelistilor. Dupa ce a spus ca Dica "nu a demonstrat nimic", acesta lanseaza din nou o ironie. "Nici daca alegea Argaseala echipele, nu ar fi avut o grupa atat de usoara in UEL", spune el.

Rival declarat al stelistilor, dar dornic sa o antreneze candva pe FCSB, dupa cum spune chiar el, Marius Sumudica ii ironizeaza pe ros-albastri de la distanta. Antrenorul lui Kayserispor spune ca orice antrenor ar fi calificat echipa din grupa de Europa League cu Plzen, Be'er Sheva si Lugano.

"Sa ai o asemenea grupa in cupele europene, nici Vali Argaseala nu ar fi ales echipele acelea. Ar fi avut bun simt si mai scotea si una mai buna. Ar fi fost culmea sa nu se califice.

Noi am scos de doua ori pe West Ham, iar ce vreau sa-i transmit acum lui Dica sunt urmatoarele: dupa calificarea matematica in primavara a spus ca au mai spus unii ca in afara lor nu se vor mai califica altii in primavara europeana, ca doar ei au facut treaba asta.



Diferenta e ca noi am castigat la Londra cu 60.000 de spectatori contra unui club cu buget de 200 de milioane. La Astra, eu am luat de la Concordia totul gratis, sase jucatori. Ei au luat de la ultimele doua campioane tot ce e mai bun", a spus Marius Sumudica la Radio Sport 1.