Sumudica, ELIMINAT in minutul 86! GENIAL: ce a facut imediat dupa ce a primit ROSU de la arbitrul olandez

Marius Sumudica a avut probleme cu 'prietenul olandez'. L-a suparat cu declaratiile pe care le-a dat la conferinta de presa dinaintea meciului.

Sumudica a protestat la mai multe dintre deciziile pe care centralul le-a luat in timpul partidei. Antrenorul Astrei a fost eliminat in minutul 86. Sumudica n-a cautat un grup de fani romani. S-a dus in mijlocul unui grup de fane de-ale lui Genk. :)