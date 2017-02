09:51

Sumudica, relaxat la conferinta

Marius Sumudica a fost destul de relaxat la conferinta de presa de dinaintea partidei, glumind cu jurnalistii belgieni. "You are clever, my friend" // "Este inteligent, prietene", i-a spus unuia dintre ei, starnind rasete in sala.

"Ne dorim foarte mult sa jucam ofensiv si la fel vom face si maine. Nu am venit sa joc la 0-0, nu voi face asta niciodata.

Referitor la ce a vrut sa spuna fundasul Brabec, ca jucam altfel in Europa fata de campionat. Jucam si noi la fel ca ei, altfel decat joaca in campionat.

Cred ca, la fel ca noi, si cei de la Genk au acelasi traseu. In campionat, mai schioapata cateodata. Au facut 1-1 cu Charleroi pe teren propriu, iar acasa au castigat toate meciurile in Europa, indiferent cu cine au jucat, ceea ce inseamna o forta deosebita", a mai spus ulterior Sumudica.