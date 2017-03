SUMA URIASA pe care Stanciu si Chipciu o vor incasa daca vor castiga Europa League cu Anderlecht

Anderlecht are planuri mari in 2017.

Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu vor castiga din prime peste 100.000 de euro brut, daca echipa lor, Anderlecht Bruxelles, se califica in sferturile de finala ale Ligii Europa, informeaza dhnet.be.

Cotidianul belgian noteaza ca fiecare jucator al echipei Anderlecht va castiga prime de 108.500 euro brut, daca formatia trece de APOEL in optimile Ligii Europa.

La Derniere Heure prezinta si sumele primite de jucatori in campania europeana:

1. Eliminarea suferita in fata echipei Rostov in preliminariile Ligii Campionilor: 0 euro;

2. Calificarea in grupele Ligii Europa cu Slavia Praga: 15.000 euro;

3. Prima de meci in grupa: 750 euro x 6 meciuri = 4.500 euro;

4. Prima de victorie in grupa contra Qabala (de doua ori) si cu FSV Mainz: 5.000 euro x 3 = 15.000 euro;

5. Prima de remiza in grupa cu Saint-Etienne si FSV Mainz: 2.000 euro x 2 = 4.000 euro;



6. Prima de calificare in 16-imi: 20.000 euro;

7. Prima de calificare in optimi cu Zenit : 20.000 euro.

Total : 78.500 euro

Conducerea gruparii a decis sa mareasca prima cu 30.000 euro de jucator, gestul fiind direct proportional cu suma oferita de UEFA cluburilor. Fiecare sfertfinalista primeste un milion de euro, iar in total, de la forul european, Anderlecht ar castiga 7,29 milioane de euro. Cu incasari si banii din drepturile TV, Anderlecht ar ajunge la zece milioane de euro, scrie La Derniere Heure.

Anderlecht s-a impus, saptamana trecuta, in deplasare, scor 1-0, cu APOEL Nicosia, in prima mansa a optimilor Ligii Europa, prin golul lui Nicolae Stanciu. Returul are loc joi, de la 22.05, la Bruxelles.