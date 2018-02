Suma fa-bu-loa-sa incasata de Becali in acest sezon european si pe cati bani mai joaca stelistii diseara! Miza financiara a returului cu Lazio

Lazio - Steaua, diseara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Stelistii lui Dica au in fata meciul sezonului. Cel putin meciul sezonului de pana acum! Formatia ros-albastra joaca diseara pe Olimpico din Roma cu gandul la optimile UEFA Europa League. Returul cu Lazio pleaca de la 1-0, dupa victoria obtinuta pe National Arena cu golul marcat de Harlem Gnohere.

Pentru ros-albastri, duelul de diseara are o dubla miza. Pe langa prestigiul unei calificari in dauna lui Lazio, un succes pe Olimpico poate aduce si o suma importanta in bugetul clubului.

Cat inseamna o calificare in optimi

Daca va obtine calificarea, Steaua va primi din partea UEFA o recompensa de 750.000 de euro!

Pe langa acesti bani, Becali poate incasa inca un milion de euro in faza urmatoare a competitiei, cand Steaua ar mai juca un meci pe teren propriu. In functie de adversar, echipa lui Dica poate avea intre 40.000 si 55.000 de mii de spectatori pe National Arena. O astfel de audienta pe stadion poate insemna pana la un milion de euro.



Becali: "Europa League e prioritatea acum! Campionatul e pe 2"

Avand o miza financiara atat de mare, patronul Becali a "ordonat": "Meciul cu Lazio este cel mai important. Daca batem Lazio, eu cred ca putem castiga Europa League! Trebuie sa ne concentram pe Europa acum, campionatul e pe locul 2", a spus acesta ieri, la PRO X.

Ce suma si-a asigurat Steaua pana acum in actualul sezon

Play Off UEFA Champions League- 3.000.000 euro

Grupe UEFA Europa League - 2.600.000

Puncte grupa UEL - 1.200.000

Calificare in primavara de pe locul 2 - 300.000

Calificare "16-imi" - 500.000

Bilete: ~3.000.000 euro

Market pool: 3.500.000 euro