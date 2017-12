Stelistii au inceput deja razboiul cu Lazio :) Cu cine s-a pozat Valeriu Argaseala imediat dupa tragerea la sorti

La scurt timp dupa tragerea la sorti pentru saisprezecimile UEFA Europa League, in urma careia Steaua a fost imperecheata cu Lazio, Valeriu Argaseala s-a fotografiat cu "cel mai mare dusman" al formatiei lui Radu Stefan.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Mai in gluma, mai in serios, stelistii au inceput razboiul psihologic cu italienii de la Lazio. Ros-albastri se vor duela cu formatia lui Simone Inzaghi si Radu Stefan in primavara europeana.

La scurt timp dupa tragerea la sorti, presedintele Stelei, Valeriu Argaseala, s-a fotografiat cu Francesco Totti, legenda celor de la AS Roma si marele rival al lui Lazio.

Primul meci al dublei Steaua - Lazio se va disputa pe 15 februarie, pe National Arena. Returul va avea loc pe 22 februarie, pe Olimpico din Roma.