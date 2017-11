Steaua, singura salvare pentru Liga 1! Victorie obligatorie cu Lugano pentru a evita DEZASTRUL! Motivul pentru care trebuie sa ajunga in optimile Europa League

Infrangerea Stelei de la Plzen poate avea consecinte mai grave decat s-ar fi asteptat oricine.

Steaua a reusit dupa doar 4 etape din grupele Europa League sa obtina calificarea in 16-imile competitiei si a reusit sa mai salveze din sezonul european dezastruos al echipelor romanesti. Echipa lui Nicolae Dica a obtinut 9 din cele 12.5 puncte ale Romaniei la coeficientul tarii, insa chiar si asa Romania este pe locul 31 in acest sezon!

Eliminarile rapide ale celor de la Astra, Viitorul, CSU Craiova si Dinamo au facut ca Romania sa ajunga pe locul 21 in clasamentul coeficientilor pentru ultimii 5 ani, ceea ce va duce la pierderea unui loc in cupele europene. Pentru a nu cobori si mai mult in acest clasament, Steaua mai are nevoie de victorii in cupele europene.

O victorie in fata celor de la Lugano in ultima etapa are duce Romania peste Polonia in clasamentul coeficientilor. Locul 19 este cel mai bun pe care il poate obtine Romania, insa Steaua ar avea nevoie de minim 3 victorii in acest sezon - Israel, cea care ocupa in prezent acest loc, va pierde ambele reprezentante ramase in cupele europene, Hapoel Beer Sheva si Maccabi Tel Aviv, acestea urmand sa joace cu Viktoria Plzen si Villarreal in ultima etapa a grupelor Europa League. Daca cele 2 echipe din Israel ar castiga aceste partide, ar insemna ca Steaua trebuie sa castige tur-retur in 16-imi si in optimele Europa League pentru ca Romania sa depaseasca Israel (pe langa victoria cu Lugano)!

In clasamentul pe ultimii 5 ani, de anul viitor, Romania va pierde coeficientul obtinut in sezonul 2013/2014 de 6.875, cel mai bun pentru echipele din Liga 1 din ultima jumatate de deceniu, astfel ca punctele aduse de catre Steaua in actualul sezon evita un adevarat dezastru in clasamentul pe tari.