Steaua se lupta pentru primavara cu o femeie! Patroana lui Beer Sheva a lucrat in Sillicon Valley

Marti, 17 octombrie, UEFA Champions League: 21.45 Real Madrid - Tottenham

Se vede primavara! Joi, 19 octombrie, Europa League: 20.00 Hapoel Beer Sheva - Steaua

Hapoel Beer Sheva a invins pe terenul ultimei clasate , Hapoel Ra’ anana , vineri , cu 3-1, golurile marcate in fata unei echipe care a adunat 1 punct in 7 etape ajutind-o pe Beer Sheva sa iasa din criza de imagine din ochii suporterilor sai. Beer Sheva a marcat 8 goluri in 6 meciuri si a incasat un gol pe meci intr-un campionat cu 14 echipe condus acum de Happoel Haifa cu 6 puncte avans fata de Beer Sheva, Maccabi Tel Aviv si Maccabi Haifa, toate la egalitate cu 11 puncte in 6 etape.

Hagi si Popescu le-au dat 12-0

Beer Sheva are cel mai bun an in Europa din istoria sa. Daca in 1995 parasea Cupa UEFA in fata Barcelonei lui Hagi, Popescu si Guardiola, Beer Sheva a uimit Europa toamna trecuta cind a invins Inter Milano ( ultima echipa italiana care a cistigat Champions League) cu 3-2 si 2-0 si a depasit in grupa Inter si Southampton pentru a fi eliminata de Besiktas.

In vara Hapoel a visat frumos dupa ce a eliminat Honved si Ludogoret ( doua borne care au lasat urme diferite in povestea europeana a Stelei) - echipa israelana a prins playofful in fata lui Maribor si au ratat Liga datorita regulii golurilor marcate in deplasare - 2-1 si 0-1. Anul trecut au ratat liga dupa 2-5 si 2-0 cu Celtic Glasgow, in ultimele secunde echipa lui Hoban din 2016 ratind ocazii uriase.

Cine e patroana lui Beer Sheva

Povestea pare desprinsa din filme americane despre emanciparea femeilor. Si chiar este - Alona Barkat a studiat in California, a lucrat in Silicon Valley, a condus alaturi de sotul si fratele ei fonduri de investitii si s-a ocupat de proiecte sociale in San Francisco inainte de a se intoarce in Israel. Indeagostita de fotbal, Alona, s-a apropiat de Maccabi Tel Aviv. Atunci s-a gindit sa cumpere un club de fotbal. A gasit-o pe Hapoel din Beer Sheva, echipa infiintata in 1949 si cu doua titluri in 1975 si 1976, si in 2007 a devenit prima proprietara a unui club de fotbal din istoria Israelului. A mizat mereu pe fotbalisti din tara ei insa in 2010 a ajuns la un moment de cumpana - pentru ca suporterii l-au agresat pe antrenorul de atunci , Guy Azouri, a decis sa renunte la club. In doua luni fanii au fost exemplari si Alona Barkat a continuat sa investeasca in club. Au urmat 2 titluri - 2016 si 2017, 4 participari in cupele europene si o primavara in acest an, 2017.

Alona Barkat are 3 copiii si este o fanatica a educatiei - clubul sau intretine grupe de copii la toate virstele si are 80% dintre jucatorii propriei echipe proveniti din Israel.

Grupa G

1 Steaua 6p

2 Viktoria PLzen 3p

3 Beer Sheva 3p

4 Lugano 0p