Steaua, peste Milan, Marseille ori Fener! Cel mai bun parcurs din ultimii ani le da stelistilor sperante in clasamentul coeficientilor

Stelistii au pierdut si meciul cu Lugano, din ultima etapa a grupelor UEFA Europa League, dar vor merge in primavara, unde pot da peste adversari ca Arsenal, Milan ori Braga.

Cu trei victorii, o remiza si doua infrangeri, stelistii au incheiat pe locul 2 grupa de Europa League din care au mai facut parte Viktoria Plzen, Lugano si Be'er Sheva. Acestia s-au culcat pe o ureche dupa primele partide si au pierdut prima pozitie, care le-ar fi adus un adversar mai facil.

In ciuda ultimelor doua infrangeri si a impresiei mai proaste lasate la finalul partidelor cu Plzen si Lugano, pierdute la Luzern si pe National Arena, stelistii nu si-au stricat prea tare coeficientul.

In acest moment, ros-albastri ocupa locul 55 in clasamentul european al cluburilor, cu 25,500 puncte acumulate, doar 500 mai putine decat Viktoria Plzen. Pozitionati sub Copenhaga, PAOK, Galatasaray, Celtic, Braga ori APOEL, stelistii sunt, insa, peste AC Milan sau Saint Etienne. Olympique Marsei este doar pe locul 74.

In functie de rezultatele din primavara, stelistii au sansa de a urca in top 50 cluburi europene!

Singura echipa care mai prinde top 100 este Astra, aflata pe locul 91.

Intr-un clasament al punctelor de coeficient acumulate in acest sezon, Steaua se afla pe 42, cu 7 puncte acumulate (10 in grupa).

Romania se afla pe locul 21 in Europa, foarte aproape de Polonia.

Steaua a ramas singura reprezentanta a Romaniei in cupele europene, iar punctele obtinute de ros-albastri se vor imparti la 5.