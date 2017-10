Steaua, peste Arsenal, Milan ori Lazio in clasamentul european al sezonului! Ros-albastrii au adus de doua ori mai multe puncte decat toate celelalte echipe romanesti

Stelistii tin steagul sus pentru Romania in cupele europene in acest sezon. Formatia ros-albastra este singura reprezentanta a Ligii I in competitiile continentale si se descurca excelent pana acum.

Romania a plecat la drum in acest sezon al competitiilor europene cu 5 reprezentante, dar a intrat in grupe cu una singura. Steaua este cea care mai aduce puncte la coeficientul de tara si o face pentru moment foarte bine.

Cu 3 victorii din tot atatea posibile in grupa H a UEFA Europa League, stelistii sunt foarte aproape de calificarea in primavara europeana. Pana acum, echipa lui Dica a avut un parcurs excelent, care o pozitioneaza peste formatii foarte mari de pe continent: Arsenal, Milan ori Lazio!

Intr-un clasament european virtual, alcatuit in functie de punctele obtinute de fiecare echipa la coeficient, Steaua se afla pe locul 19. Formatia ros-albastra a adunat pana acum 3 victorii in grupele UEL, care se transpun in 6 puncte la coeficientul Romaniei.

Prin comparatie, AC Milan a reusit sa obtina doar 5 puncte pentru Italia, iar Benfica doar 4 pentru Portugalia.

In clasamentul virtual pe tari, Romania sta destul de prost in acest sezon. Cu o singura reprezentanta ramasa din 5, tara noastra se afla pe pozitia 30, sub Lituania ori Macedonia. Romania are o medie de 2.3 puncte, cele 11.5 adunate pana acum impartindu-se la numarul de echipe (5).

Din cele 11.5 puncte de coeficient obtinute de Romania in acest sezon, 8 au fost castigate de Steaua.

In cel mai important clasament, cel in care se iau in considerare coeficientii ultimilor 5 ani, Romania se afla pe locul 21. Abia de la locul 15, tarile pot trimite cate doua echipe in preliminariile UCL.