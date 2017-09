ISTORIC! Steaua se riDICA in varful Europei! Echipa lui Dica este pe locul 7, la egalitate cu FC Barcelona, si peste Real Madrid si Bayern la posesie

Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua, in direct la ProTV!

Desi rezultatele in acest start de sezon au fost mixte, Steaua lui Nicolae Dica se dovedeste a fi una dintre cele mai ofensive echipe din Europa! CIES Football Observatory a publicat o analiza a echipelor din fotbalul european si un top in functie de posesie iar Steaua este pe locul 7, la egalitate cu FC Barcelona!

In Acest sezon, Steaua are o medie a posesiei de 64.1%, o medie de 508 pase reusite pe meci, fiind peste cluburi importante ale Europei precum Real Madrid sau Bayern. Pe primul loc in acest clasament este campioana Scotiei, Celtic, cea care are o medie a posesiei de 70.8%, fiind peste Borussia Dortmund si PSG.

Peste Steaua este in acest clasament si adversara din grupa de Europa League, Hapoel Beer Sheva, cea cu care va juca pe 19 octombrie si 2 noiembrie, in direct la ProTV. In acest top mai sunt CSU Craiova (locul 31), Viitorul (73) si Dinamo (78).

Steaua este in primele echipe din Europa si cand vine vorba despre pressingul facut, oferind cele mai putine secunde de posesie adversarelor.