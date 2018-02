STEAUA - LAZIO // ULTIMA ORA: "A fost reprimit si e gata de joc". Pericolul no.1 pentru Steaua poate fi in teren joi

Brazilianul Felipe Anderson a fost reprimit de Simone Inzaghi in lotul lui Lazio si va putea juca joi seara.

Italienii de la Lazio se pregatesc pentru deplasarea in Romania. Ei vor evolua joi seara impotriva Stelei, pe National Arena, de la 22:00 (IN DIRECT la ProTV).

Inaintea deplasarii, Simone Inzaghi a decis sa il reprimeasca in lot pe brazilianul Felipe Anderson, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai formatiei din capitala Italiei. Anderson fusese exclus pentru indisciplina.

Italienii scriu ca "Felipe Anderson si-a invatat lectia si a revenit cu mare ambitie la antrenamente".

Felipe Anderson are 9 meciuri si 2 goluri in acest sezon din Serie A. In ultimele 3 sezoane si jumatate, el a fost titular cert in ofensiva lazialilor.