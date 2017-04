Stanciu, pus la ZID dupa eliminarea cu Man United: "Anderlecht a pierdut meciul dupa intrarea lui!" Reactia antrenorului

Anderlecht a fost eliminata din Europa League dupa prelungiri in fata celor de la Manchester United.

Romanii Alex Chipciu si Nicolae Stanciu au jucat alternativ in partida retur de pe Old Trafford in fata celor de la Manchester United. Chipciu a fost titular si a avut o evolutie apreciata, fiind schimbat in minutul 62 cu Bruno. In acelasi minut a intrat Nicolae Stanciu in locul autorului golului celor de la Anderlecht, capitanul echipei, Hanni.

Cele 2 schimbari sunt considerate ca fiind principalul motiv pentru infrangerea lui Anderlecht, conform analistului Marc Degryse. Acesta l-a criticat pe antrenorul Rene Weiler pentru introducerea lui Stanciu.

"Denconcker, Tielemans si Hanni au facut toate lucrurile bune. In urma cu o saptamana Anderlecht a avut probleme la mijloc cu Stancu, acum mijlocul a functionat. Am numarat mai multe ocazii pentru Anderlecht decat pentru United. Prestatia echipei s-a schimbat intr-un mod incredibil!



Schimbarile facute de Weiler au fost prea mult pentru echipa. Diferenta dintre Stanciu si Hanni a fost uriasa. Mai sunt 7 meciuri de jucat in playoff si Anderlecht are 6 puncte, nu exista vreun scenariu dezastruos pe masa" a spus Degryse conform Het Laatste Nieuws.

Antrenorul lui Anderlecht, Rene Weiler, a reactionat dupa acest comentariu al lui Degryse. "Sunt surprins de aceasta afirmatie. Nu cred ca a afectat jocul nostru. Daca va uitati la cum s-a jucat, cred ca este o concluzie gresita. Hanni era accidentat usor inainte de meci si pe parcursul lui. Prefer sa nu spun ce a patit. Inca avem multe meciuri de jucat si trebuie sa am acest lucru in vedere. Am avut jucatori buni si pe banca. Cei 14 jucatori care au intrat s-au descurcat cu totii bine iar golul a venit in minutul 107, schimbarile au avut loc dupa minutul 60" a spus Weiler pentru Het Nieuwsblad.