Speriati de Bizon! Italienii s-au uitat la cifrele lui Gnohere si au ramas impresionati: "E omul numarul 1, cel mai periculos adversar"

Autor a 16 reusite in acest sezon, in toate competitiile, Harlem Gnohere este omul numarul 1 al lui Dica si cel mai periculos fotbalist pentru Lazio, sunt siguri italienii. Acestia au facut o analiza a echipei ros-albastre dupa tragerea la sorti de ieri.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Steaua o va intalni pe Lazio in saisprezecimile UEFA Europa League. Formatia ros-albastra, antrenata de Nicolae Dica si aflata pe locul 2 in Liga I, va da peste echipa lui Simone Inzaghi, stationata in acest moment pe pozitia a 5-a in Serie A.

Italienii de la Sportnotizie24 au facut o scurta analiza a Stelei dupa tragerea la sorti.

"Steaua s-a calificat in saisprezecimi dupa ce a terminat pe locul 2 in Grupa G, in spatele Viktoriei Plzen. Romanii au obtinut calificarea dupa trei victorii in primele trei meciuri, cu Plzen, Lugano si Be'er Sheva. In ultimele trei meciuri ale Grupei G, forma buna a Stelei a intrat in declin, castigand un singur punct.



Steaua este antrenata de Nicolae Dica si ocupa locul 2 in campionatul intern, in spatele liderului CFR Cluj. Echipa a obtinut 44 de puncte in primele 21 de etape, avand 13 victorii, 5 egaluri si 3 infrangeri.

Dica prefera un sistem 4-2-3-1. Capitanul este Tanase, fotbalist capabil sa joace atat in banda stanga, cat si ca varf, insa cel mai periculos fotbalist este Harlem Gnohere, jucator ivoriano-francez", noteaza italienii.