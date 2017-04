Sezon incheiat pentru Ibrahimovic? Faza la care arbitrul a crezut ca a simulat poate fi ultima la United VIDEO

Zlatan Ibrahimovic nu si-a prelungit contractul cu United iar o accidentare de la meciul cu Anderlecht poate pune punct acestui sezon pentru atacantul suedez.

Zlatan Ibrahimovici s-a accidentat la genunchiul drept la meciul cu Anderlecht Bruxelles, din Europa League. Jose Mourinho a dezvaluit dupa meci ca nu este optimist in privinta starii suedezului.

La partida cu Anderlecht s-a accidentat si Marcos Rojo, care a parasit terenul pe targa, in minutul 23. Ibrahimovici a fost inlocuit in minutul 90, dupa ce a cazut pe genunchi la o faza de joc.



"Vreau sa astept, dar nu sunt increzator in privinta celor doi. Vreau sa incerc sa fiu optimist, dar nu sunt. Nu cred ca accidentarule sunt minore, dar prefer sa astept pana cand toate investigatiile vor fi facute vineri", a spus Mourinho dupa meci.