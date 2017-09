Se umple National Arena? Interes urias pentru meciul cu Viktoria Plzen, joi in direct la ProTV! Cate bilete s-au vandut in 2 zile

Steaua - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Chiar daca Steaua nu a reusit calificarea in grupele Ligii Campionilor, fanii se pregatesc sa umple din nou stadionul asa cum s-a intamplat la partida retur cu Sporting Lisabona. Gazeta Sporturilor scrie ca in doar 2 zile de cand au fost scoase la vanzare online, 10.000 de bilete au fost cumparate de suporterii stelisti!

Vanzarea de bilete online a crescut enorm la Steaua in ultimul an, fiind atinsa o performanta impresionata la meciul cu Sporting cand 35.000 de tichete au fost vandute in acest mod! Steaua urmeaza sa anunte in urmatoarele zile si cand vor fi disponibile bilete pentru partida cu Viktoria Plzen la casele de la National Arena.

Pretul biletelor pentru partida cu Viktoria Plzen:

- Peluza - inel 1 si 2: 20 de lei

- Tribuna 1 - inel 2 35 de lei

- Tribuna 2 - inel 1 periferic 35 de lei

- Tribuna 2 - inel 1 central 50 de lei

- VIP 3 - 150 de lei

- VIP 1 - 250 de lei