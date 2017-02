Se anunta SHOW TOTAL in Genk - Astra! Ce spune antrenorul belgienilor si cate bilete s-au dat

Albert Stuivenberg spune ca Genk nu se multumeste sa apare un rezultat de egalitate contra Astrei!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Antrenorul olandez a declarat ca echipa lui nu va juca la 0-0 si a precizat ca isi doreste ca jucatorii sai sa aiba posesia.

"Cand joci la 0-0 exista intotdeauna pericolul sa primesti gol. Noi jucam intotdeauna la victorie, dar desigur ne-ar avantaja si un 0-0 sau 1-1. Am inteles ca s-au vandut doar 7.000 de bilete, avem nevoie de suportul fanilor. Sper ca stadionul sa fie plin la ora meciului. Am vazut la meciul tur ca Astra are cativa jucatori impresionanti. Trebuie sa fim concentrati 90 de minute, pentru ca in tur, dintr-o neatentie, am primit gol in finalul meciului. Sunt sigur ca adversarul vine sa castige, noi trebuie sa avem o posesie buna", a spus Stuivenberg.

Fundasul ceh Jakub Brabec a afirmat ca Astra este o echipa experimentata, dar el si colegii sai sunt pregatiti pentru orice situatie: "Stim calitatile jucatorilor Astrei si suntem pregatiti pentru orice. Este o echipa experimentata, iar noi trebuie sa fim concentrati tot meciul. Am jucat impotriva Stelei in sezonul acesta cu Sparta Praga, in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar la meciul retur am fost eliminat si am pierdut calificarea.

Nu am o amintire placuta de la acel meci si sper ca maine seara totul sa se termine cu bine. Nu mai conteaza ce a fost in trecut, conteaza viitorul. Am fost dezamagit la inceput cand am venit la Genk, deoarece nu prindeam echipa. Antrenorul a vorbit mult cu mine si asta m-a ajutat. La meciul de duminica mi-am pierdut doi dinti dupa un duel cu portarul de la Charleroi, am fost la dentist si totul este bine acum".

News.ro