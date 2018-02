"Schimbam victoria pe Lazio cu una cu Dinamo fara sa stau pe ganduri!" Mihai Stoica acuza revenirea "Cooperativei": "Asa cred eu! Unii fac doar act de prezenta!"

Lazio - Steaua, joi, ora 20:00, in direct la ProTV.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Steaua a plecat in aceasta dimineata spre Roma. Returul din 16-imile Europa League incepe de la scorul 1-0 pentru echipa Dica, rezultat inregistrat saptamana trecuta pe Arena Nationala.

Mihai Stoica s-a declarat relaxat inaintea meciului capital cu Lazio: "Cand esti outsider, nu ai de ce sa ai emotii". Stoica spune ca lupta pentru titlu din Liga 1 este mai importanta decat o calificare in optimile Europa League si ar fi schimbat rapid victoria cu Lazio din tur pentru una cu Dinamo in derby.

Mihai Stoica este ingrijorat in privinta luptei din play-off pentru campionat si trage un semnal de alarma: ar putea exista jocuri de culise in partea a doua a sezonului.



"Cand esti outsider nu ai de ce sa ai emotii. Ne dorim sa ne calificam chiar daca o eventuala calificare ne pericliteaza serios sansele la obtinerea titlului avand in vedere ce se intampla in ultima vreme in campionat. Meciuri din astea in care unii fac simplu act de prezenta. Schimbam victoria cu Lazio pe una cu Dinamo fara sa stau pe ganduri. Nu exista comparatie, ne trebuie titlu anul asta. Nu vom juca impotriva unei singure echipe, ci impotriva unei cooperative... cred eu.

Va fi un examen pentru el (n.red. Andrei Vlad). Trebuie sa demonstreze ca un episod de genul celui cu Dinamo nu-l poate indoi. Nu este doar eroarea lui Vlad la niciunul dintre golurile cu Dinamo", a declarat Mihai Stoica la plecare spre Roma.