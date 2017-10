Scena SOCANTA! Un suporter al lui Everton a sarit la bataie cu jucatorii in timp ce isi tinea copilul in brate! L-a lovit pe portarul lui Lyon! VIDEO

Everton a pierdut aseara cu Lyon pe teren propriu si are un debut catastrofal in Europa League.

Englezii au acceptat cu greu infrangerea cu echipa franceza. In minutul 64, o bataie a erupt intre jucatori chiar in dreptul peluzei. Un suporter care avea copilul in brate a intervenit si el si chiar l-a lovit pe portarul francezilor, Anthony Lopes, spre stupoarea tuturor. Imaginile au fost transmise la TV in fata a milioane de telespectatori, iar acum barbatul este cautat de politie. El risca probleme mari cu autoritatile dupa ce si-a pus copilul de 2-3 ani in pericol.

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/px3PtMTSHm — Ben (@InsideN17) October 19, 2017

Lyon s-a impus cu 2-1, iar Everton e ultima in grupa E, cu un singur punct in trei partide. Grupa e condusa de Atalanta, care are 7 puncte, doua mai multe decat Lyon.