Sase ani si multe echipe schimbate! Cum arata Steaua ultima data cand a jucat in Israel: "Maccabri" de la Haifa au facut atunci un scor incredibil, 5-0

Stelistii lui Dica joaca in aceasta seara pentru asigurarea primaverii europene. Cu 6 puncte in primele doua partide, ros-albastri au sansa de a pune stapanire pe primul loc al grupei din care fac parte. Hapoel Be'er Sheva - FCSB e la ProTV, de la 20:00

Cu un start lansat in grupa G a UEFA Europa League, stelistii joaca in aceasta seara pentru asigurarea intr-o proportie destul de semnificativa a unei prezente in primavara europeana. Acestia au 6 puncte dupa meciurile cu Viktoria Plzen si FC Lugano si au in fata o dubla cu israelienii de la Hapoel Be'er Sheva.

Fara Denis Alibec si Mihai Pintilii, primul exclus din lot, iar al doilea accidentat, Dica va miza pe Budescu, Florin Tanase, Denis Man si Gnohoere.

Stelistii vin dupa un 0-0 cu FC Voluntari, in timp ce Be'er Sheva a invins-o cu 3-1 pe Hapoel Ra'anana.

Echipa probabila a Stelei: Nita - Benzar, Balasa, Planic, Momcilovic - Popescu, Nedelcu - Man, Budescu, Teixeira - Tanase

In urma cu 6 ani, stelistii au luat 0-5 in Israel

Formatia ros-albasta a mai evoluat in Israel in urma cu 6 ani, fiind invinsa la Haifa, de Maccabi, cu un scor soc: 0-5.

Atunci, Steaua lui Ilie Stan pierdea de o maniera categorica.

Steaua in 2011: Razvan Stanca - Novak Martinovic, Valentin Iliev, Geraldo Alves, Iasmin Latovlevici - Eric Bicfalvi, Alex Bourceanu - Mihai Costea, Leandro Tatu, Florin Costea - Stefan Nikolic

*au mai jucat: Bogdan Mustata, Iulian Rosu, Raul Rusescu