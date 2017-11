Sarbatoare ANULATA! Cum au reactionat jucatorii Stelei in vestiar dupa ce au vazut lacrimile lui Alibec de pe banca

Stelistii obisnuiau sa petreaca in vestiar dupa fiecare victorie europeana. Nu s-a intamplat si de aceasta data.

Steaua s-a calificat in primavara europeana dupa 1-1 cu Beer Sheva, insa Denis Alibec a oferit momentul serii, dupa schimbare. Huiduit de spectatori dupa un meci slab, Alibec a izbunit in lacrimi pe banca de rezerve, iar apoi a mers la vestiar, de unde a urmarit restul partidei.

Colegii sai au decis sa nu sarbatoreasca dupa meci cand l-au vazut pe Alibec suparat, desi stelistii s-au calificat matematic in primavara europeana, performanta carierei pentru multi dintre ei.

Dica a confirmat dupa meci ca stelistii nu au sarbatorit.

"Nu a fost o sarbatoare, avem fotbalisti cu experienta care sunt obisnuiti sa evolueze la nivel inalt in Europa. Pentru multi dintre ei nu a fost o premiera, pentru mine a fost un rezultat important, pentru ca ma aflu pentru prima oara aici din postura de antrenor", a explicat Dica dupa meci.

Budescu i-a luat apararea colegului sau la declaratiile de dupa partida.

”Nu e normal ce i se intampla lui Alibec. Acum nu se descurca prea bine, dar trebuie susținut; nu ce s-a intamplat, sa fie huiduit. Asta e țara in care traim, se uita repede ce faci bine, din pacate. Nu e normal”, a spus Budescu.

Alibec a fost monitorizat pe National Arena de scouterii unor cluburi europene, insa atacantul a avut un nou meci fara reusite.

"A plans pentru nereusitele lui. Asta e bine, inseamna ca e suparat. Inseamna ca are o atitudine pozitiva. Isi revine el. Am vorbit aseara cu el, am vorbit cu toata echipa", a declarat Gigi Becali la interviurile de la finalul partidei.