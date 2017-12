Sansa FABULOASA pentru stelisti: Barcelona va fi cu ochii pe duelul cu Lazio din Europa League! Anuntul de MILIOANE facut de italieni

Sperantele patronului Stelei de a vinde jucatori pe sume uriase pot creste dupa parcursul din Europa League.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ajunsa in primavara europeana pentru prima data dupa 5 ani, Steaua va avea o dubla de foc cu una dintre cele mai in forma echipe din Serie A, Lazio Roma. O oportunitate uriasa pentru tinerii jucatori ai lui Nicolae Dica sa atraga atentia cluburilor mari din Europa.

Unul dintre acestea va fi cu siguranta cu ochii pe dubla dintre Lazio si Steaua - FC Barcelona este interesata de transferul lui Luis Alberto! Mijlocasul spaniol care a fost pentru un sezon la Barcelona B a avut un progres fantastic in Serie A in ultimul an si a atras interesul catalanilor, anunta Gianluca Di Marzio.

Luis Alberto a fost crescut de Sevilla, imprumutat 1 sezon la Barcelona B si apoi a fost transferat de Liverpool. Nu s-a impus in Anglia si a fost imprumutat la Malaga si Deportivo La Coruna inainte sa fie cumparat definitiv de catre Lazio. In acest sezon a reusit 4 goluri si 6 assist-uri in 15 partide de campionat.