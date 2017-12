Sa vina Braga la baieti! Stelistii se roaga sa pice cu cel mai facil adversar in saisprezecimile UEL | Tragerea la sorti e LUNI, de la 13:00, la PRO X

Stelistii au cedat si in fata lui Lugano, in ultima etapa a grupelor UEFA Europa League, dar s-au calificat in primavara europeana. Luni, IN DIRECT la PRO X, acestia isi vor afla adversara din saisprezecimile de finala. Detalii despre posibilele adversare AICI.

Calificati dupa primele patru etape din grupa, stelistii s-au culcat pe o ureche si au cedat in ultimele doua partide, pierzand astfel primul loc. In primavara, ei vor avea acum un adversar mai dificil. Printre echipele care pot veni la Bucuresti se numara Arsenal, Lazio ori Sporting Braga.

Stelistul Nedelcu a spus ca isi doreste un adversar dificil, pentru "a vedea la ce nivel e echipa". Pe de alta parte, un fotbalist mai experimentat, Junior Morais asteapta Sporting Braga, echipa cu care ros-albastri cred ca se pot bate de la egal la egal.

"E putin dureros ca am pierdut primul loc, dar e bine ca suntem calificati. Acum trebuie sa ne gandim la urmatorul meci de campionat si asteptam un adversar mai usor in primavara.

Echipa a incercat, am avut si destule absente. Am gresit la gol, ne-a costat mult. In a doua repriza am avut sanse, dar nu am reusit sa marcam.

Cred ca a fost penalty la Tanase, dar acum nu mai putem schimba nimic.

As vrea sa picam cu Braga, ar fi un adversar mai usor, dar asteptam ziua de luni.



Cu Botosaniul vom avea un meci greu, dar trebuie sa castigam si sa luam 3 puncte. Avem in continuare energie, trebuie sa avem pana la finalul sezonului", a spus Junior Morais.

Tragerea la sorti meciurilor din primavara UEFA Champions League si UEFA Europa League este luni, de la 13:00, IN DIRECT la PRO X si pe www.sport.ro