"Sa nu ne plangem, pentru ca asta ne-am dorit" Problemele Astrei inaintea returului cu Genk, joi, 22:00, ProTV

Genk - Astra este LIVE la ProTV, joi, de la 22:00



Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Jucatorii Astrei acuza o stare de oboseala inaintea returului cu Genk, de joi, 22:00, la ProTV. Daniel Niculae spune ca nimeni nu ar trebui sa se planga pentru ca e momentul unei performante istorice.

"Nu trebuie sa ne aparam, ci sa mergem sa jucam fotbal. Au un avantaj, insa noi trebuie sa mergem sa inscriem, si un 3-3 ne-ar conveni. Speram sa ne ridicam la nivelul partidelor vazute in Liga Campionilor in aceasta saptamana"

"Daca suntem obositi ca jucam din trei in trei zile trebuie sa ne lasam. Asta e fotbalul, asa joaca majoritatea echipelor mari din campionatele puternice. Este o anumita stare de oboseala, se poate acumula, insa nu trebuie sa ne plangem de numarul de meciuri pentru ca asta ne dorim. Am aratat destul de bine ultimul meci, si ei au doua meciuri foarte importante dupa jocul cu noi, cu Anderlecht si Brugge, sunt la un pas de a nu prinde play-off-ul. Sigur nu se vor apara nici ei, sunt o echipa tanara, careia ii place posesia. Nu trebuie sa aratam obositi, ci proaspeti si sa reusim sa inscriem"

"Romanii care joaca acolo vor veni sa ne sustina, suntem echipa romaneasca, nu jucam la rivalele de-o viata ale fostelor lor echipe, cred ca vom avea doar suporteri printre romanii din Belgia", a declarat Daniel Niculae la DigiSport.